2025年10月7日（火）から、『株式会社ホームショッピング』と『セーラー万年筆』のコラボレーションによるオリジナル万年筆『春を待つシマエナガ』シリーズの第3弾『月渡るエゾフクロウ』が販売されています。 第1弾のシマエナガ、第2弾のエゾモモンガ同様、北海道に棲むエゾフクロウをモチーフにデザインされています。 画像：株式会社ホームショッピング 秋深まりゆく北海道の森。