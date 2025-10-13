ボートレース三国の「ファン感謝３Ｄａｙｓボートレースバトルトーナメント」は１３日、ベスト６によるファイナルが行われ、１号艇の吉村誠（３６＝静岡）が逃げてＶ。通算６回目の優勝は来年１月の尼崎プレミアムＧ?「ＢＢＣトーナメント」の出場権がついた大きな勝利となった。最終日は荒天のため１Ｒから安定板装着、４Ｒからは２周戦となった。Ｓ展示では６号艇・松田祐季がピット離れで２コース奪取と不穏なムード満載だ