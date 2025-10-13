新日本プロレス１３日の両国国技館大会で行われたＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級選手権は、挑戦者の辻陽太（３２）がゲイブ・キッドを撃破し、第６代王者に輝いた。両者は今年だけで２度ＧＬＯＢＡＬ王座戦で激突し、辻の１敗１分け。６月大阪城大会でゲイブにベルトを奪われた辻にとって、絶対に負けられないリベンジマッチとなった。ヤングライオン時代から切磋琢磨してきたライバル対決は、２０分超の激闘となった。コー