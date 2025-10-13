ポストシーズンで大活躍米大リーグのドジャースは、13日（日本時間14日）に開幕するナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズと対戦する。不調のブルペンを救った佐々木朗希投手の抜擢に米メディアが注目。予想外の起用を、ドジャースから得られる「教訓」として取り上げ、その経緯に注目している。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」は「MLBのポストシーズン（PS）に残っている各チームから引き出すべき一つの重要な