1.シャム シャム猫は、現在のタイ王国であるシャムを原産とする猫種です。タイでは古くから寺院や王室で大切にされ、「ロイヤルキャット」として扱われてきました。その存在は極めて高貴なものとされ、一般人が飼育することは許されませんでした。 この猫種の最大の特徴は、サファイアブルーの美しい瞳と、成長に伴って濃い色があらわれるポイントカラーという独特の模様です。性格は非常に社交的で愛情深く