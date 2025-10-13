モデラー、コスプレイヤー、女優の東雲うみがこのほど、「ヤングアニマルWeb」（白泉社）に登場。自慢のグラマラスボディを様々なランジェリーや水着で彩ったグラビアショットを披露した。 【写真】見事な曲線美！グラマラス全開の大胆ショット 東雲は雑誌「ヤングアニマル」（白泉社）の2025年9月26日発売号で表紙と巻頭グラビアを飾っていた。今回は、誌面に載せることができなかった大胆ショットが同サ