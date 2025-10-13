『ボスママに徹底的に復讐する話 1』（横山了一/KADOKAWA）第3回【全13回】【漫画】『ボスママに徹底的に復讐する話 1、2』を第1回から読むママ友からのいじめによりストレスが限界に達した妹・ミゼが交通事故に遭い、意識不明の重体になった。甥っ子から連絡を受け病院に駆けつけた双子のヤンキー姉・リゼは、変わり果てた妹の姿に驚き、事故に遭った理由を知る。ママ友への反撃を決意したリゼは、妹になりすまし標的のPTAメンバ