女優の新木優子が12日、自身のインスタグラムを更新。久間田琳加との2ショットを公開し、大阪・関西万博を訪れたことを報告した。【写真】おそろい“ミャクミャクコーデ”の新木優子＆久間田琳加新木は投稿で「少し前に滑り込みで大阪万博に行ってきましたwith りんくま」とつづり、青空の下、会場を背景に笑顔を見せる写真をアップ。続けて「楽しくて、もっともっと時間が欲しいなぁと思いながらも色んな国の素敵なところ