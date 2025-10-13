『親友は、私の名前で不倫中』（エェコ/KADOKAWA）第10回【全12回】【漫画】『親友は、私の名前で不倫中』を第1回から読む「あなたが不倫している男の妻よ！」彼氏いない歴=年齢の正子がある夜に帰宅すると、自宅の前に立っていた見知らぬ女性に物凄い剣幕で怒鳴りつけられた。まったく身に覚えのない正子が戸惑っていると、その女性が見せてきたのは親友の彼氏と正子の2ショット写真。これは親友を交えて3人で映っていた写真のは