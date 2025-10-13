【ニューデリー共同】インドのジャイシャンカル外相は13日、首都ニューデリーでカナダのアナンド外相と会談し、2国間貿易を拡大させることで合意した。クリーンエネルギー移行支援のため民生用原子力協力に関する議論も進める。インド外務省が発表した。共同声明は「世界経済の不確実性」に言及。トランプ米政権による関税政策を念頭に置いたとみられる。気候変動対策や環境保護での協力強化で合意したほか、エネルギー安全保