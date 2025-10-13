ピン芸人のBKBことバイク川崎バイクが12日、自身のXを更新。同日放送されたTBS系『求人ボックス presentsキングオブコント2025』の生放送中に出演していたしずる・池田一真のXがリアルタイムで投稿されていた裏側を明かした。【動画】SNSで話題のネタを少し公開…『クセスゴ！』しずる“B'z名曲コント”しずるは『キングオブコント』でB'zの「LOVE PHANTOM」にあわせたコントで爆笑をさらった。そんな中、ファンの注目を集めた