日本代表は１３日、ブラジル戦（１４日）に向けた前日練習を味の素スタジアムで行った。ＭＦ堂安律は、過去の対戦で２分け１１敗と勝利したことがないブラジル戦を前に「勝ち方は正直、どうでもいい。勝つための選択をしたい」と静かに決意を示した。森保一監督は、この日の記者会見で立ち上がりはこれまでアジアで貫いてきた前からの守備を試し、その後は臨機応変に５―４―１でブロックを敷く形への移行なども想定。選手間で