歌舞伎俳優の松本幸四郎、片岡愛之助、中村獅童らが出演する歌舞伎座の１１月公演「吉例顔見世大歌舞伎」（１１月２〜２６日）夜の部「歌舞伎絶対続魂（ショウ・マスト・ゴー・オン）幕を閉めるな」のティザービジュアルが１３日、初公開された。三谷幸喜氏が作・演出を描ける「三谷かぶき」の第２弾。伊勢の芝居小屋「蓬莱座」では、狂言作者の花桐冬五郎や座元の藤川半蔵が、人形浄瑠璃で人気となった「義経千本桜」を、山本