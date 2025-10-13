北海道札幌市で13日朝、メスのクマ1頭が駆除されました。■親子グマの目撃や出没が相次ぐ札幌市クマが駆除されたのは、札幌市西区の西野地区です。12日午後6時ごろ、設置していた箱わなに体長約1.5メートルのメスのクマがかかり、13日午前6時半ごろ、ハンターが駆除しました。この地区でのクマの駆除は今月で3頭目です。この付近では、10月に入り親子グマの目撃や出没が相次いでいて、札幌市によると、今回駆除されたのは出没を繰