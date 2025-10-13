◆国際親善試合日本―ブラジル（１４日・味スタ）日本代表は１３日、東京・味の素スタジアムで行われたブラジル戦に向けた前日練習を行った。ＤＦ谷口彰悟（シントトロイデン）は「明日に向けていい準備ができた。（ラインを）どの位置でどうつくるかというのはゲームの状況次第で変わってくるが、コンパクトにというところ。その辺の統一感を持ってやることが、（ブラジルのような）強い国とやる時に大事なポイント。しっかり