◆国際親善試合日本―ブラジル（１４日・味スタ）日本代表は１３日、東京・味の素スタジアムで公式練習と会見を行い、過去１３戦勝ちなし（２分け１１敗）のブラジル戦に向けた最終調整を行った。＊＊＊ＧＫ鈴木彩艶は、パラグアイ戦に続いて２戦連続の先発が有力視される。防戦一方の展開も想定されるが、所属のパルマは残留争いを繰り広げる下位クラブとあって「普段から（シュートが）ガンガン飛んでくるので」