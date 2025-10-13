「マイルチャンピオンシップ南部杯・Ｊｐｎ１」（１３日、盛岡）距離不安説も何のその。堂々たる競馬で４番人気のウィルソンテソーロが４馬身差の圧巻Ｖ。２回目のＪｐｎ１制覇を果たした。２着に初ダートで５番人気のシックスペンスが入り、３着に２番人気のペプチドナイル。１番人気のサンライズジパングは４着に敗れた。前日までの冷たい秋雨がウソのよう。朝から秋晴れの青空が広がった大一番の一日を締めたのはウィルソ