静岡県伊東市の田久保真紀市長が、東洋大学歴詐称疑惑に対して不可解な言動を繰り返した後に、自身に対して不信任決議を可決した市議会を解散したことを受け、伊東市議選（定数２０）が１２日に告示された。投開票は１９日。田久保市長は１２日付でＸ（ツイッター）に投稿。「どうかみなさん。伊東市議会に新しい風、新しい力を。政局争いに明け暮れる旧態依然とした政治に終止符を！」と記した。この投稿には「政局争い？」