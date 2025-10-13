成田空港で小学生ら約400人がジェット機と綱引き対決しました。綱引き対決の相手は、重さ約120トンのボーイング787−8型です。機体が動き始めると大きな歓声が沸き起こりました。9月20日の「空の日」にちなんだイベントとしてこの時期に毎年開催されていて、今回で27回目になります。