10月13日に行われたWIN5は149票的中で、365万860円の払戻しとなった。京都競馬場で行われたスワンステークス（G2）は、5番人気のオフトレイルがレコードで重賞2勝目を飾った。【スワンS】レコード決着！オフトレイルが重賞2勝目149票的中1レース目京都9R蹴上特別ハナウマビーチ単勝3番人気2レース目東京10R昇仙峡Sシャイニングソード単勝2番人気3レース目京都10R堀川特別ローランドバローズ単勝1番人気4レース目東京11R