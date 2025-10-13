10月13日、京都競馬場で行われた第11Rで、オフトレイルが1着となり、吉村圭司調教師（栗東）は現役70人目のJRA通算300勝を達成した。現役70人目吉村圭司調教師は、「馬主様をはじめ厩舎を支えてくださっている皆様のおかげで達成できました。厩舎スタッフと共に今後とも精進してまいりますので、ファンの皆様には、これからもご声援のほどお願い申し上げます」とコメントした。