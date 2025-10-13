俳優の草なぎ剛（51歳）が、10月13日に放送されたバラエティ番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。好きな人には心が開けるが、ユースケサンタマリアとプライベートでの関わりがないので「僕はユースケさんのファンじゃないのかもしれない」と語った。連続ドラマ「終幕のロンド-もう二度と、会えないあなたに-」に出演する草なぎ剛が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。草なぎは親交のある人物としてタモリや斉藤和義の名を