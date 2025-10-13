スウェーデン大使館主催の行事で写真に納まる（左から）駐日スウェーデン大使、（1人おいて）北川進京都大特別教授、高円宮妃久子さま、ビクトリア皇太子、野依良治氏、（1人おいて）坂口志文大阪大特任教授、妻の教子さん＝13日午後、東京都内のホテル今年のノーベル賞に選ばれた坂口志文大阪大特任教授（74）と北川進京都大特別教授（74）が13日、東京都内で開かれたスウェーデン大使館主催の行事で顔を合わせ、握手した。受賞