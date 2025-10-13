お笑い芸人・関根勤が１１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」を更新した。この日はゲストにケンドーコバヤシを招き「【衝撃】吉本芸人の激ヤバ話＆ケンコバが憧れる一流俳優たちの記者会見を暴露！」と題した動画を公開した。関根とケンコバは、数々の芸能史を振り返り、レジェンド漫才コンビ・やすしきよしの逸話を回想。ケンコバが、横山やすしさん、西川きよしの関係性について「あくまでも都市伝説