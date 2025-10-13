朝のひとときに、あたたかくて満足感のあるモーニングを。ドトールコーヒーショップでは、2025年10月23日（木）より冬の新作「ホットモーニング スモークチキン＆トマト」と、昨年大好評だった「パリパリチョコキャラメルミルクレープ」が登場します。香ばしいトーストととろけるチーズ、そして甘くほろ苦いキャラメルのハーモニー。朝も午後も、心と体を温め