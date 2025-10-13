大阪・関西万博におけるパビリオンの優れた建築や展示内容に対する表彰式が10月12日夜、会場内のEXPOホールで盛大に行われ、中国館が「展示・デザイン」金賞を受賞しました。中国が海外での総合万博に参加して金賞を受賞したのは初めてであり、中国国際貿易促進委員会が1982年に中国政府を代表して中国館を組織し、海外万博に参加して以来、万博の重要賞を受賞したのは5回連続となります。中国館は「自然と共に生きるコミュニティ