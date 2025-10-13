Snow Manが、11月5日にリリースする5枚目のアルバム『音故知新』より、新曲「BOOST」を本日10月13日に先行配信。また、同曲のMVも公開となった。 （関連：【映像あり】Snow Man、5枚目のアルバム『音故知新』収録の新曲「BOOST」MV） 本楽曲は、身体の芯まで届く低音から溢れ出るマッシブなサウンドと、畳みかけるような展開で、テンションを上昇させるような一曲となっている。 また、MVは300を超える照明に囲まれ