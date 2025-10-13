ソフトバンクの正木智也外野手（25）が14日から1軍に合流することが決まった。正木は4月18日の西武戦（ベルーナドーム）で空振りした際に左肩を負傷。同30日に左肩関節亜脱臼に伴う左肩関節バンカート修復術を受け、9月上旬に実戦復帰したばかりだった。ヘッドスライディングができないなど制限付きだが、小久保監督は「代打となったとき、（頭から）帰塁ができないから代走もいる。そこまでするかどうか悩むぐらい打ってくれ