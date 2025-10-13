10月の臓器移植普及推進月間に合わせて臓器移植に関するポスターコンクールが行われました。ポスターを通じて、臓器移植の普及啓発を呼びかけます。 【写真を見る】“いのちのリレー” 臓器移植に関するポスターコンクール開催 114点の応募から12人が受賞=静岡 ポスターコンクール「いのちのリレー」は、臓器移植や命について考えるきっかけにしてもらおうと毎年行われて