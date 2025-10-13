新日本プロレスは13日、両国国技館で「KINGOFPRO―WRESTLING2025」を行った。G1覇者の竹下幸之介がIWGP世界ヘビー級王者のザック・セイバーJrを破り、初の戴冠を果たした。中盤にはセイバーJrの関節技と右腕への集中攻撃に苦しんだ。しかし、31分16秒、ワガママ（ランニングニー）からの体固めでセイバーJrに勝利した。初挑戦で初戴冠した竹下は「俺がベルト獲ってはらわた煮えくりかえってやるヤツがいると思う。文句のあ