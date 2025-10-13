【上海共同】中国各地で今月、政府非公認のキリスト教会「シオン教会」の牧師ら教会関係者が警察当局の取り締まりを受け、約30人が拘束されたり行方不明になったりした。中国の人権問題を扱うサイト「維権網」が13日までに伝えた。習近平指導部は国内にある非公認の「地下教会」への圧力を強めている。米国務省は12日、中国当局によるキリスト教徒への抑圧を非難し、直ちに解放するよう求める声明を出した。中国外務省は13日に