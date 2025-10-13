公明党の斉藤代表は１３日のＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」で、臨時国会での首相指名選挙を巡り、決選投票では野党側の候補者に投票することも選択肢の一つになるとの考えを示した。斉藤氏は「（これまでは）いきなり野党党首の名前を書くのは抵抗があると個人の感想を申し上げていた」とした上で、「今はあらゆる可能性の中から、最終的には党で話し合って決める」との姿勢を強調した。野党党首への投票も「可能性の一つだ」と