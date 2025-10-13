大阪市の横山英幸市長（左）からフラワーリースを受け取る横浜市の山中竹春市長＝１３日、大阪市此花区の夢洲次は横浜で─。大阪・関西万博が閉幕した１３日、会場で大阪市の横山英幸市長から、横浜市の山中竹春市長に万博のホストシティーを引き継ぐセレモニーが行われた。２０２７年に上瀬谷通信施設跡地（瀬谷、旭区）で開かれる国際園芸博覧会（園芸博）に向け、山中市長は「大阪の盛り上がりと来場者の笑顔を横浜につないで