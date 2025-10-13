新日本プロレス１３日の両国国技館大会で行われたＩＷＧＰ世界ヘビー級選手権は、挑戦者のＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）がザック・セイバーJr.（３８）を撃破し、第１４代王者に輝いた。今夏の「Ｇ１クライマックス」を制した勢いそのままに、竹下が業界最高峰王座を手に入れた。王者と覇者の頂上決戦はハイレベルな攻防の連続となった。ザックの右腕攻めに大苦戦を強いられた竹下は、サンセット