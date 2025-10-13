今年１２月にグループ結成２０周年を迎えるＡＫＢ４８が１３日、千葉・幕張メッセで２０周年記念シングル「Ｏｈｍｙｐｕｍｐｋｉｎ！」の発売記念イベント「東京握手会」を開催。シングルに参加しているレジェンドＯＧの前田敦子（３４）、高橋みなみ（３４）、小嶋陽菜（３７）、指原莉乃（３２）がスペシャルゲストとして参加した。同シングルの初回限定盤ＣＤに封入されているシリアルナンバー券で参加できる本イベント