ドジャースは１３日（日本時間１４日）からブルージェイズとのナ・リーグ優勝決定シリーズに臨む。今季中の対戦では６戦全敗。まずは敵地アメリカンファミリー・フィールドでの開戦となるが、ポストシーズンを勝ち上がるにつれて米メディアからフォーカスされてきているのが、大谷翔平投手（３１）の打撃面だ。フィリーズとの地区シリーズ４試合では打率５分６厘（１８打数１安打）で９三振。本人は左の好投手を立て続けに当