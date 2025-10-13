◆みやざきフェニックス・リーグ日本独立リーグ選抜４―５巨人（１３日・日向）右でん部痛により離脱していた巨人の門脇誠内野手が実戦復帰後初安打となる先制ソロを放った。「１番・遊撃」で先発出場。３回１死の第２打席でカウント２―２とし、先発左腕・後藤の１１５キロカーブを捉えると、打球は右翼スタンドに飛び込んだ。公式戦、練習試合含めルーキーイヤーの２３年９月１０日の中日戦（東京Ｄ）以来、２年ぶりの一発