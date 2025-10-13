１９８７年前期に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「チョッちゃん」の夫婦２ショットが実現した。歌手の世良公則が１３日までに自身のインスタグラムを更新。「『久しぶりだったね』のツーショット！」と、同作ヒロインの蝶子を演じた古村比呂と並んでピースサインをするモノクロ写真を公開した。ＮＨＫ―ＢＳで再放送されていた同作の最終回が放送された１１日に、東京・六本木ＥＸシアターで行われた世良のライブ「ＤＯＯＲ