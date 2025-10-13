10月13日放送の「HENNGE presents BIZ-TECH Lounge」は、先週に引き続き、ゲストに千代田化工建設株式会社常務執行役員・DX本部長 CHRO兼CDO熊谷昌毅氏を迎えて、DXを推進していく中で感じる課題や今後のビジョンについて詳しくお話いただいた。 文化放送アナウンサー・甲斐彩加（アシスタント）「DXを推進していく中で感じる壁や課題は何ですか？」 千代田化工建設株式会社常務執行役員・DX本部長 CHRO兼CDO・熊谷昌