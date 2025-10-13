ボートレースびわこのG3「つるやパン提供第10回みんな大好き！サラダパン賞」が、14日に開幕する。今月21日に熱戦の幕が開けるダービー。豊田健士郎（29＝三重）は地元・津での開催で是が非でも出場したかったが、エントリーはかなわず。「（前回SG開催の）チャレンジカップから12年後に今年のダービーでしょ。津で次あるとしたらまた12年後？僕は42歳かあ」いずれ経験値を積んで、SGに出場するだけではなく活躍できる地