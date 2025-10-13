中国西部・四川省の路上で電気自動車が炎上し、中に閉じ込められた運転手の男性が死亡する事故がありました。中国のSNSに投稿された映像には、炎上している自動車から運転手を救出しようと男性らが外からドアを開けようとするものの開かず、窓をたたいたり、足で蹴ったりする様子が映されています。地元警察によりますと、現地時間の13日午前3時過ぎに四川省成都市で、乗用車が別の自動車と衝突した後に、中央分離帯をこえ、炎上す