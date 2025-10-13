FW中村敬斗はブラジル代表との対戦に向けて「受け身になりすぎずに戦いたい」と力を込めた。日本代表復帰戦となったパラグアイ戦は先発出場して66分間のプレー。最終ラインの背後を狙う動きも見せていき、「もう少しボールが欲しかったのは事実」と述べながら「各駅(短距離パスの連続)でくるとプレッシャーを受けてしまうので貰いにくい。こっちが守備をしていても各駅だったらプレッシャーにいきやすい」と狙いを話した。そ