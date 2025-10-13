10月11日、お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平と、お笑いトリオ・パンサーの向井慧が出演しているYouTube『くるま温泉チャンネル』で公開された長田の“坊主＆ブリーチヘア”姿が話題を呼んでいる。動画の冒頭、長田は坊主にサングラスをかけたスタイルで登場。明るくあいさつするも、向井は「誰？知らない」「この人とKOC（キングオブコント）始めてない」と笑いながら制止。すぐにテロップで“あの1週間での撮