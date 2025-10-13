【ロンドン＝小沢理貴】大相撲のロンドン公演（１５〜１９日）を前に、会場のロイヤル・アルバート・ホールで１３日、土俵作りが行われた。前日にはつり屋根も設置され、英国で音楽の殿堂とも呼ばれる会場が本場所さながらの雰囲気に様変わりしつつある。土俵の土は数種類の候補から英中部産の土を選び、呼び出しが日本から持ち込んだ道具で丁寧に仕上げていた。つり屋根は、現地スタッフが英国の木材なども使い、両国国技館に