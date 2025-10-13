国会での首相指名選挙における野党の統一候補の擁立を巡り、立憲民主党が日本維新の会と国民民主党に呼びかけた党首会談に先立ち、14日に3党の幹事長による会談が開かれる方向です。国民民主党の玉木代表は、山口市で記者団の取材に対し、立憲民主党の野田代表が党首会談を行いたいとの考えを示したことについて、応じる意向を表明しました。国民民主党・玉木代表：党首会談は受けたいと思います。ただ、まずは幹事長レベルでしっ