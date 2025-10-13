俳優鈴木美羽（25）、ももいろクローバーZ高城れに（32）が13日、都内で、TBS制作の縦型ショートドラマ「最期の、ありがとう。」特別試写会＆トークイベントに出席した。同作は偏見に満ちていた葬儀業界を改革した、葬儀会社ティアの冨安徳久社長がモデル。18歳で大学を辞退して葬儀の世界に飛び込み、偏見と闘いながらも葬儀界の革命児となった青年の実話をベースにし、一部フィクションも加えてドラマ化。主人公の冨安氏は永田崇