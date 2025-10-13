歌手の相川七瀬（50）が13日、インスタグラムのストーリーズを更新。出雲駅伝で2連覇達成した国学院大を祝福した。自身も卒業生で、現在は同大の大学院で学ぶ相川は選手たちの写真に「國學院出雲駅伝二冠！！Congratulations！」と記し投稿、出雲駅伝2連覇を祝った。