Luovが、初の自主企画＜LUOVASE＞（読み：ルオベース）の開催を発表した。◆Luov 動画12月5日の東京・Spotify O-nestにて、Luovのサポートギターを務めているGyoshiが所属しているバンド・Klang Rulerとの2マンライブ。本日よりイープラス先行が開始となった。そして、新曲「足りないもの」が本日配信リリース。リリックビデオも公開となった。本楽曲は、分かり合いたいのにすれ違い、お互いの想いが交差して、思ってもいないエン