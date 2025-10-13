#Mooove!の愛梨ここが、10月6日発売の「ヤングマガジン」（講談社）に登場。アザーカット5枚が公開された。 #Mooove!・愛梨ここ「ヤングマガジン」 #Mooove!・愛梨ここ「ヤングマガジン」 愛梨ここは、東京都出身、4月19日生まれ。ゼロイチファミリア所属のアイドルグループ・#Mooove!（ムーブ）のピンク担当として活動中。2024年にグループに加入後、その透明感と表現力で注目を集めている。 #Mooove! は「いつかこの世