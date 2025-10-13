12日、栗拾いに来た男性がクマに襲われた岐阜県高山市の近隣の小学校などでは親が子どもを送迎する対応をとります。 12日夕方、高山市上宝町で栗拾いに来ていた76歳の男性がクマに襲われました。 男性は頭をひっかかれ、左腕をかまれて骨折する大けがをしました。 クマは2頭のツキノワグマで親子と見られています。猟友会は13日、山林に捕獲用のワナを仕掛けたほか、警察などと連携して周辺の警戒にあたりました。